Da casa del custode a spazio per i funerali laici

L’ex casa del custode del cimitero diventa sala del commiato, spazio per funerali laici: mancava completamente. Via ai lavori a Cernusco per ricavare un posto adatto all’ultimo saluto ai propri cari. La carenza era emersa in consiglio comunale grazie a un ordine del giorno del Pd che chiedeva di porvi fine. E l’opera è stata inserita a carico del gestore del camposanto, come miglioria del contratto. In aula i Dem avevano fatto notare che finora in città chi non voleva esequie religiose, era costretto a pagare uno spazio privato. Da qui la scelta di rimediare. Nelle nuova ci saranno una quarantina di posti, servizi igienici e un disimpegno. Il cantiere è in corso, la prima fase sarà dedicata a una sperimentazione per verificare se gli ambienti sono sufficienti. "Un segno di civiltà", sottolineano i Democratici. Bar.Cal.