Da 60 anni a Trezzano. Premiato Norberto Milani il "ferramenta-astrofilo"

Una storia lunga 60 anni: alti e bassi, crisi, ma anche tante soddisfazioni. La Fermarket di via Garibaldi è stata una delle primissime attività di una Trezzano ancora in crescita, a metà degli anni Sessanta. Il negozio è nato come ferramenta, voluto da Sergio Milani come "investimento dei proventi realizzati dalla sua attività principale: la progettazione e costruzione di impianti di ventilazione ed essiccazione", ricorda Norberto Milani che, alla scomparsa del padre nel 1991, ha preso in mano l’attività, con l’aiuto di stretti collaboratori e della famiglia, in particolare della mamma e della compagna, tristemente scomparsa lasciando un vuoto incolmabile. Milani è stato premiato dalla Camera di Commercio di Milano per l’attività storica che resiste, con la consapevolezza, tuttavia, "che non è semplice competere con la concorrenza – ancora Milani – e penso che nessuno, guardando al commercio dei nostri giorni, con i colossi dell’e-commerce, vorrà rilevare un giorno l’attività, destinata purtroppo a scomparire".

Milani ha sempre affrontato le difficoltà con determinazione e lungimiranza. Nel 2010, ha iniziato ad aprire le porte del suo negozio agli astrofili, mettendo in vendita telescopi e sofisticata attrezzatura, fornendo anche assistenza agli appassionati. Il 60enne ha infatti introdotto il suo amore per le stelle tra le mura dell’attività, diventando un "ferramenta-astrofilo", presidente anche del Circolo astrofili di Trezzano che organizza incontri e osservazioni del cielo, con iniziative dedicate anche alle scuole.

La vita di Milani non è stata priva di ostacoli, anzi. A partire dai lutti familiari che hanno messo a dura prova soprattutto lo spirito. Da giovane, aveva davanti a sé un futuro segnato come disegnatore meccanico, seguendo un po’ le orme del padre. Ma "ben presto mi sono accorto che non era il mio talento – sorride – e ho cambiato percorso, verso l’elettrotecnica. Intanto, aiutavo in negozio. Finito il militare, nel 1984, ho cominciato a imparare il mestiere e il lavoro mi piaceva, soprattutto il contatto con i clienti. Divenne la Fermarket di Norberto Milani&c.: mi sono trovato 28enne con una figlia piccola a gestire il negozio dopo la morte di mio padre. Siamo andati avanti, con la stessa determinazione e passione che si respira dentro questo negozio, da oltre sessant’anni".