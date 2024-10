Cusano Milanino, tenta il colpo di banca armato di penna Bic

Cusano Milanino – Pensava di fare due colpi in una sola mattina e, invece, è finito in carcere. Sono scattate le manette per un 45enne italiano per tentata rapina aggravata. L’uomo è stato beccato in pieno centro storico a Cusano Milano, presso la filiale di Intesa Sanpaolo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, aveva appena finito di minacciare due cassiere allo sportello, puntando contro una penna Bic. “Se non mi date i soldi, vi buco la gola”, avrebbe detto alle due dipendenti.

Solo pochi minuti prima il malvivente aveva intimato a un’altra vittima di consegnargli il bottino. Aveva infatti bloccato una donna, che stava prelevando una somma di denaro allo sportello bancomat. Per non farsi riconoscere dalle telecamere della banca e della zona, aveva cercato di occultare il suo volto, indossando un cappellino e un paio di occhiali da sole. Quando i carabinieri sono arrivati in viale Matteotti a sirene spiegate, allertati da una segnalazione arrivata al 112, il 45enne è uscito di fretta dalla filiale, lasciando perdere i propositi di rapina e tentando di darsi alla fuga. Ad attenderlo, però, c’erano i militari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato arrestato e ora si trova al carcere di Monza.