Cusano, la città giardino. È record di piantumazioni

Settanta siepi per un totale di 5.310 metri lineari, 6.289 alberi, soprattutto tigli, platani, aceri, robinie e ippocastani, un patrimonio verde caratterizzato per lo più da esemplari di età compresa tra i 60 e i 100 anni.

È il bilancio arboreo di Cusano Milanino, 19.107 abitanti al 31 dicembre 2023 e 592 nuovi nati da giugno 2019 a marzo 2024. In questi 5 anni, nello stesso periodo, stati messi a dimora 557 alberi il che fa della Città Giardino uno dei pochi Comuni ad assolvere alla legge sulla piantumazione di una pianta per ogni nuovo bambino residente. Il saldo, però, tiene conto anche di altri fattori.

"Gli alberi abbattuti per vetustà, morte o per alto rischio di schianto sono stati 743", si legge nella relazione. Da un lato c’è il fattore età, con un patrimonio arboreo piuttosto datato, dall’altro ci sono le "mutate condizioni climatiche (stress idrico ed eventi metereologici estremi). Gli interventi di abbattimento sono stati dettati sia dai risultati dei censimenti e dai programmi di controllo avviati nel 2022 che da interventi straordinari ed emergenziali". Grazie a ForestaMi nei mesi scorsi è stato realizzato l’incremento della dotazione dell’area verde in una zona residenziale di 1.200 metri quadri tra via Sormani e via Monte Cervino.

"Per la capacità fondamentale di assorbimento di polveri sottili, degna di nota è la messa a dimora di 389 arbusti, che sommati ai 560 alberi, portano le piantumazioni sul territorio a 949 nuove piante". Un record anche per Cusano Milanino, 3.160.000 metri quadri di superficie, di cui 404mila metri quadri di verde urbano a gestione comunale (il 51% costituito da parchi e giardini). "La superficie media di verde per abitante è di 21,14 metri quadri, più alta rispetto al rilievo del nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale, in base al quale il dato medio ha un valore di 13,23".

Da uno studio, eseguito nel 2020 dal Politecnico di Milano per ForestaMi, anche la copertura arborea del Comune di Cusano Milanino, ovvero la percentuale di superficie occupata dalle chiome arboree sull’intero territorio, è più alta della media: è pari al 23%, mentre nel resto della Città Metropolitana registra in media il 16%.