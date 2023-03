Cusano, incendio in una palazzina di tre piani: disabile salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco in azione (Archivio)

Cusano Milanino (Milano) - Paura a Cusano Milanino nella serata di ieri a causa di un incendio divampato in una palazzina di tre piani di via Pedretti: i residenti, una decina di famiglie, sono scappate in strada.

Grande preoccupazione per una donna disabile che non è riuscita ad abbandonare l’edifico. Sono stati i vigili del fuoco, accorsi sul posto con due mezzi, ad assisterla durante le operazioni di spegnimento e successivamente ad accompagnarla fuori. Alla fine il bilancio è stato di un ferito, trasportato in ospedale al Niguarda, ma non è grave.

Sulle cause del rogo si sta ancora indagando, per quanto ricostruito finora, le fiamme si sono sprigionate dalla cantina e hanno successivamente interessato l’intero edificio.