Incidente sulla tangenziale ovest, gravissima una donna di 51 anni

Cusago (Milano), 14 agosto 2023 – Grave incidente stradale nella serata di ieri domenica 13 agosto pochi minuti prima delle 23 sulla Tangenziale Ovest tra le uscite 3 (San Siro, Settimo Milanese) e 4 (Cusago, Bisceglie).

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Milano con due ambulanze, un’automedica e l'elisoccorso. Due le auto coinvolte e due i feriti. Particolarmente gravi le condizioni di una donna di 51 anni che è stata trasporta a bordo dell'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. La donna era priva di sensi e sarebbe arrivata in ospedale, a quanto riferito dal 118 di Milano, in stato comatoso.

L’altro ferito, un 39enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Assago-Cantalupa.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati è stato necessario chiudere la carreggiata sud della tangenziale ovest fino all'una di notte. Il traffico diretto a sud, verso l'A1 è stato deviato su percorsi extraurbani. Per questo si è formata una lunga coda sulla carreggiata sud. Coda anche sulla carreggiata opposta per i curiosi.