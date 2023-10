"Cur-arti a Rho: due giorni per i ragazzi e la salute mentale"

L’arte come strumento di cura, in particolare a sostegno della salute mentale dei giovani. Oggi e domani torna “Cur-arti“: l’appuntamento, voluto e ideato dal Comune di Rho con Caminante, la cooperativa sociale LaFucina e Spazio Mast, si svolgerà in via San Martino 22 in occasione della giornata mondiale per la salute mentale. Saranno due giorni ricchi di interventi divulgativi, talk partecipati, momenti laboratoriali e artistico-performativi. Questa mattina dopo una colazione di benvenuto, i saluti istituzionali e dalle 10 è prevista una tavola rotonda dal titolo “Trasform-azioni, esperienze presenti e prospettive future per la salute mentale dei giovani“, un’occasione per permettere al territorio di raccontare bisogni, servizi, possibili vie da percorrere insieme per un lavoro in rete. Nel pomeriggio dalle 15.15 “Espressioni – Atti e modi possibili di comunicare attorno alla salute mentale“. Si parte con un talk a cura dell’associazione Eva in Rosso sul tema “Liberiamole“, riferito alle mestruazioni, e si continua con “Elogio del malessere“, talk con esperti e dibattito a cura di Malegaleco rispetto al pregiudizio esterno nel parlare di disagi e sofferenze. Domani, dalle 15.30 alle 18.30, il laboratorio “We love sunday“, si tratta di un percorso di rivitalizzazione psico-fisica che ha il suono come elemento centrante, per permettere ai pensieri di trasformarsi in azioni e alla voce di manifestarsi in accordo alle emozioni, ritrovando così il benessere psico-fisico. Ro.Ramp.