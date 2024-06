Cuochi e camerieri. Per l’hotel 4 stelle

Palazzo Viridis, hotel 4 stelle di Milano, ricerca varie figura professionali da inserire in organico. In particolare viene selezionato personale di sala, da assumere con contratto part time e full time. Il profilo del candidato ideale ha esperienza pregressa come cameriere e addetti breakfast, è in possesso di un diploma a indirizzo Turistico/Alberghiero, e ha una buona conoscenza dell’inglese. Si richiede residenza/domicilio a Milano non troppo distante per garantire la puntualità sul lavoro. Per quanto riguarda il part time, il contratto prevede 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni o 6,40 ore per 6 giorni) su turni. La retribuzione parte da 16.000 euro annui. Per il full time 40 ore settimanali su turni. Retribuzione a partire da 21.000 euro annui. La struttura cerca inoltre un manutentore full time: dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’hotel, in accordo con i budget definiti dalla direzione, attraverso azioni preventive e controlli periodici su tutti gli apparati della struttura. Si richiede pregressa esperienza di almeno 5 anni nel settore hospitality come tecnico di manutenzione o ruoli similari, preferibilmente all’interno di strutture medio/grandi. Orario: 40 ore settimanali su turni. retribuzione: da 30.000 euro annui. L’hotel è alla ricerca anche di personale di cucina. Si richiede pregressa esperienza nel settore hospitality e ristorazione in ruoli di cucina (cuoco, aiuto cuoco, capo partita), diploma a indirizzo Turistico/Alberghiero conoscenza dell’inglese . Orario 40 ore settimanali su turni. Retribuzione a partire da 21.000 euro annui.

Per informazioni: afolmet.it