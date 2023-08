Crollati pezzi di marmo dall’Arengario a Milano: Novecento in pericolo

Alcuni pezzi di marmo si sono staccati dal rivestimento della facciata dell’Arengario che ospita il Museo del Novecento. Il crollo ha riguardato la porzione centrale affacciata su piazza Duomo ed è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Per fortuna, in quel momento non passava nessuno lì sotto, di conseguenza non ci sono stati feriti: i calcinacci sono finiti a terra, riducendosi in mille pezzi. La polizia locale è intervenuta tra l’1.30 e le 2; poi l’area è stata delimitata con transenne e nastri di plastica dal Nucleo intervento rapido, per tenere alla larga i passanti in attesa dell’intervento di ripristino che avverrà dopo una verifica delle condizioni della facciata dell’Arengario.

Lo scorso 18 luglio, altre transenne erano spuntate nella Galleria San Babila perché una porzione di pavè è andata in frantumi. Quel tratto è aperto al pubblico passaggio ma è di proprietà privata. Sono in corso accertamenti tecnici per individuare le cause del cedimento.

M.V.