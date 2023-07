Crollano due alberi a Milano, danni a balconi e auto, ma per fortuna nessun ferito

Il tronco ha schiacciato una Bmw parcheggiata accanto al marciapiede dove le radici hanno sollevato l’asfalto come fosse una crosta friabile; la cima ha divelto la ringhiera di un balcone al secondo piano del condominio di fronte, dall’altra parte della via invasa dal corpo e dalla chioma del gigante collassato che ha avvolto completamente altre autovetture.

La strada, mostrata anche in questa immagine, è via Venosa, tra piazza Salgari e il parco Alessandrini al quartiere Calvairate. Lì, ieri mattina, un grande albero è crollato, danneggiando balconi e automobili senza, per fortuna, ferire nessuno. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con due squadre per rimuovere la pianta.

Alcuni abitanti del quartiere raccontano che da tempo si lamentano per la scarsa manutenzione del verde in questa zona. "Tante volte abbiamo chiesto al Comune, insieme al condominio, che venisse potato questo pioppo secolare, ma c’è voluto un anno soltanto per riavere un tecnico responsabile del verde dopo che il precedente ci ha lasciato – attacca Rosa Pozzani, capogruppo di Forza Italia in Municipio 4 –. Si è sfiorata la tragedia, è stata colpita anche l’auto di una famiglia che doveva partire per le vacanze".

Solo la sera prima, quella di sabato, un altro grande albero era crollato al Corvetto, in via Ravenna all’angolo con via Piazzetta, davanti a un edificio scolastico. Anche in quel caso erano intervenuti i vigili del fuoco. I crolli non possono essere stati causati direttamente dal maltempo, dato che né sabato sera né domenica mattina si sono registrati rovesci a Milano, ma è possibile che il vento e i temporali delle scorse giornate abbiano danneggiato gli alberi o il terreno sottostante. In caso contrario, i tronchi potrebbero essere stati già ammalorati.