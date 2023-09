Crociata anti-smog della Fiab "Basta portare i ragazzi in auto Ovunque le strade scolastiche"

Da San Donato a Melegnano, da San Giuliano a Cerro al Lambro, "si aumenti il numero delle strade scolastiche, per abbattere l’inquinamento e incentivare bambini e ragazzi ad andare a piedi, o in bicicletta". L’appello a rendere off limits alle auto le aree antistanti i plessi scolastici arriva dalla sezione melegnanese della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), che da anni opera per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica all’uso di un sistema di mobilità rispettoso dell’ambiente. Un invito in linea coi risultati dell’indagine di Cittadini per l’aria, che a ridosso delle scuole del Sud-Est Milanese ha evidenziato, in più di un caso, valori di No2 (una sostanza legata al traffico veicolare) da bollino arancione.

Si tratta di livelli di inquinamento non drammatici, ma comunque da attenzionare perché possono aumentare fino al 9% il rischio d’infarto e fino al 27% le infezioni respiratorie acute nei bambini. Valori di questo genere sono stati riscontrati vicino ad alcune scuole di San Donato e anche nei pressi della primaria e secondaria di Cerro al Lambro. Ma non è solo una questione di smog. "Talvolta davanti alle scuole si assiste a situazioni di caos viabilistico, in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli alunni. Situazioni che andrebbero regolate, prima di tutto per ragioni di sicurezza - dice Giulietta Pagliaccio , attivista di Fiab Melegnano -. Auspichiamo l’introduzione di quante più strade scolastiche è possibile e una riorganizzazione della viabilità per evitare che, chiusi gli accessi alle scuole, il caos automobilistico si trasferisca pochi metri più in là. Le strade scolastiche hanno inoltre l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ad usare Bicibus e Pedibus sui tragitti casa-scuola".A.Z.