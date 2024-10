Covivio ha lanciato Meridian. Nuovi spazi-lavoro con palestra

Covivio lancia Meridian, il complesso direzionale nel cuore di Milanofiori, una delle aree più dinamiche alle porte di Milano, che è stato oggetto di un recente intervento di riqualificazione. Situato a Rozzano - Milanofiori, Strada 8, a breve distanza dalla fermata della metropolitana Assago Milanofiori – Forum, l’immobile Meridian è stato protagonista di un rilevante progetto di riqualificazione, curato dallo studio Genius Loci Architettura, con l’obiettivo di migliorare il rating Esg e raggiungere i massimi standard di flessibilità. I lavori hanno previsto una rivisitazione del layout degli spazi di lavoro, la creazione di una seconda hall e di nuovi spazi comuni al piano terra (palestra e sale meeting) nonché l’ammodernamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e d’illuminazione ad alta efficienza. Intervento anche nell’area verde esterna, con misure volte a favorire una migliore illuminazione naturale diretta del piano terra, oltre alla creazione di un dehors per la mensa per potenziare il servizio di ristorazione e l’utilizzo da ospiti esterni. Con una superficie totale di circa 27mila metri quadri, l’immobile, che già ospitava gli uffici di Leroy Merlin al quarto e quinto piano, è stato di recente scelto da Stroili Oro, Allegro, e 2k Engineering. "Negli ultimi mesi abbiamo registrato una crescita significativa dell’occupancy dell’immobile, un chiaro segnale dell’interesse generato da Meridian - ha spiegato Alexei Dal Pastro, Ceo Italia di Covivio -. Questo progetto rappresenta pienamente la visione di Covivio nella valorizzazione del proprio patrimonio, che punta a ridurre l’impatto ambientale e creare spazi di lavoro innovativi e sostenibili, pensati su misura per le esigenze delle aziende moderne".

Massimiliano Saggese