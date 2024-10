Così l’ex Odeon risorge “Beauty hall“ Rinascente. E il cinema torna in 5 sale

Il palazzo iconico dell’ex cinema Odeon caro ai milanesi, chiuso da dicembre del 2023, si prepara a rinascere. A maggio 2027 aprirà “Rinascente Odeon Beauty Hall“ e non solo, visto che accanto a questa boutique della bellezza ci sarà spazio anche per un bar e un ristorante e, soprattutto, la struttura continuerà in parte a essere un cinema visto che il piano interrato dell’edificio sarà destinato all’apertura di 4 o 5 nuove sale. Questa la rivoluzione annunciata ieri da Kryalos Sgr, in qualità di gestore del Fondo Aedison, e Rinascente. L’investimento complessivo è di 40 milioni di euro, con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand, per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di euro. Uno spazio di oltre tremila metri quadrati sarà dedicato al mondo beauty, con oltre 3 milioni di visitatori attesi e un turnover di circa 80 milioni di euro, già dal primo anno di apertura. Largo al food, in 700 metri quadri. Mentre il piano terra sarà dedicato agli accessori, all’orologeria luxury e alla gioielleria, raddoppiando l’area di vendita a 2mila metri quadrati su due piani. Per quanto riguarda il comparto cinema, "a oggi non abbiamo ancora definito né operatore né offerta" ha spiegato Pierluigi Cocchini, ad di Rinascente. "Ci auspichiamo di trovare un operatore di qualità che possa pianificare una programmazione per il maggior numero di fruitori". L’intento èdare nuova linfa a tutta l’area: con il progetto prenderà vita il Rinascente-district tra via Santa Radegonda, via Agnello e corso Vittorio Emanuele, composto da Rinascente Annex e Rinascente Odeon Beauty Hall.

L’intervento di riqualificazione riguarda tutto il complesso dell’ex Odeon, di 15mila metri quadri in totale, ed è a cura di Progetto CMR, società di progettazione integrata fondata dall’Architetto Massimo Roj. Sulla scorta del progetto originario degli anni ’20 (il Cinema Teatro Odeon è stato realizzato tra il 1927 e il 1931 su progetto dell’ingegnere Giuseppe Laveni e dell’architetto Aldo Avati), è previsto l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo al piano interrato con il mantenimento dell’apparato decorativo originario della “Sala 2”, in accordo con la Soprintendenza, dato che dal 2017 il complesso è bene di interesse storico-artistico vincolato. Questa area ha accesso diretto dalla scala storica originale, da via Santa Radegonda: il cinema rinascerà grazie a un intervento che garantirà la massima fruibilità delle sale. Progetto CMR si occupa anche dell’intervento di conservazione di entrambe le facciate su via Santa Radegonda e su via Agnello, valorizzandole anche grazie a un progetto di “lighting design“, approvato da Soprintendenza, e della riqualificazione del portico di via Santa Radegonda con il pavimento in marmo policromo, le portinerie condominiali, i corpi scale e la copertura, che sarà ri-impermeabilizzata.

Marianna Vazzana