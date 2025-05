Così Davide il Drago dona ore liete ad altri piccoli pazienti

È iniziata ieri e prosegue oggi e domani la festa dell’associazione “Davide il Drago“. Da diversi anni questo evento in memoria del piccolo Davide, mancato nel 2013 a soli 7 anni per una malattia, raduna e coinvolge centinaia e centinaia di persone. "Davide viveva nel suo mondo di bambino fatto di amici, amava il fratello Tommaso e condivideva con lui la passione della musica – spiegano dall’associazione –. Così quando Davide ha lasciato questo mondo terrestre, cavalcando il suo Drago preferito per raggiungere il suo “nonno Grillo“, il papà Michele si è incaricato della nostra missione".

La tre giorni di Bollate è organizzata da “Gli amici di Davide il drago“, in collaborazione con Nidia odv, U.s Bollatese 1919 e Goss Volley Cascina Del Sole - Bollate. "L’appuntamento è in via Claudio Varalli 4/6 per vivere insieme momenti di divertimento per tutte le età, spensieratezza e allegria, sport e giochi di squadra, condivisione, amicizia e solidarietà. L’inaugurazione di ieri ha dato il via a un susseguirsi di eventi, attività, musica, buon cibo e sorprese per grandi e piccini. Le scuole sono invitate per una super cena di fine anno, un’occasione perfetta per salutarsi con gioia e leggerezza prima delle vacanze estive", spiegano gli organizzatori.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza per sostenere i progetti solidali dell’ospedale Sacco di Milano e delle associazioni promotrici, tra cui Davide il Drago e Nidia Odv. Per i bambini ci sono i gonfiabili fino a trenta metri, il toro meccanico la pesca di beneficenza e altri giochi. La missione dell’associazione è quella di aiutare i bambini e gli adolescenti malati, i loro familiari e gli operatori affinché gli stessi ragazzi possano passare la maggior quantità possibile di ore liete, lontani dal dolore e dalla sofferenza.

Davide Falco