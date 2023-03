Omicidio Dax, 20 anni dal suo omicidio: corteo e manifestazione al Ticinese

Murales per Dax in via Gola

Milano, 16 marzo 2023 – A cominciare da stasera annunciano giorni complessi, sul fronte dell'ordine pubblico, con i movimenti dell'antagonismo protagonisti di eventi di rilevo in occasione delle commemorazioni per i 20 anni dell'uccisione di Dax, ovvero Davide Cesare, l'attivista del centro sociale Orso ucciso il 16 marzo 2003 a Milano da due fratelli e il loro padre, tutti con simpatie di destra.

Questa sera, giovedì 16 marzo, il corteo si svolgerà, come da tradizione, in zona Navigli - Ticinese, e l'unico momento difficile potrebbe forse consumarsi nei pressi del Commissariato locale. Il programma dovrebbe prevedere un corteo dalle 18.30 vicino al luogo del delitto con il presidio in via Brioschi e la visione proiezione del documentario “Brucia ancora dentro” che ricostruisce l'omicidio e i successivi scontri all'ospedale San Paolo dove Dax era stato trasportato in gravissime condizioni. Un secondo momento nelle strade del quartiere, dalle 21.30, con un corteo fino a via Gola.

Domani, venerdì 17 marzo, è invece prevista “un'assemblea antifascista internazionale", in un luogo che però non è ancora stato comunicato.

Sabato pomeriggio, 18 marzo, potrebbe riservare i momenti di maggior tensione. E a decidere il livello del confronto sarà sicuramente il numero dei partecipanti, previsti in alcune migliaia di persone, in arrivo anche da fuori regione e da diversi stati europei, dalla Grecia alla Spagna, dalla Svezia al Portogallo. Il concentramento dovrebbe essere, salvo sorprese, in zona Loreto nel primo pomeriggio, e il corteo “Antifascismo è anticapitalismo” dovrebbe poi muoversi verso la periferia nord della città, in modo più o meno pacifico a seconda che prevalga una delle due anime, quella degli autonomi o quella degli anarchici, con quest'ultima più decisa al confronto con le forze dell'ordine e a portare avanti il tema su Alfredo Cospito (l'anarchico insurrezionalista del Fai in carcere che da quasi 5 mesi attua lo sciopero della fame) e il 41bis, e la prima forse più intenzionata a un gesto simbolico, magari l'occupazione di un nuovo spazio dismesso.