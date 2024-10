Corteo per la pace a Milano: in mille sotto la pioggia

Ha preso il via nel primo pomeriggio a Milano la manifestazione pacifista promossa da Europe for Peace - Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci, La Via Maestra e a cui hanno aderito anche Cgil, Anpi, Pd, Sinistra Italiana, i Verdi e l'associazionismo cattolico.

Sono circa mille le persone che sotto la pioggia si sono radunate all'Arco della Pace per poi iniziare il corteo verso piazza della Scala. In testa lo striscione 'siamo tutti ebrei e palestinesi, russi e ucraini. L'umanità non ha confini'.

Presente al corteo, tra gli altri, il capogruppo del Pd lombardo Pierfrancesco Majorino e l'esponente dem Emanuele Fiano: "Io sono per la pace, ma per la pace giusta, in Medioriente si scontrano due diritti e non un diritto e un torto" ha detto Fiano, che ha poi replicato ai cronisti che gli facevano notare che in piazza ci sono bandiere della Palestina ma non di Israele: "Il tono di un certo tipo di manifestazioni non era certo invitante per gli israeliani e per chi voleva la bandiera di Israele. Quello che accade a Gaza è una tragedia, ma non è un genocidio".