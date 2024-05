Milano, l’“acampada” pro Palestina della Statale arriva al Politecnico: “Occupiamo tutte le università d’Italia”

È partito da via Padova poco dopo le 15 il corteo delle associazioni che, come quasi ogni sabato sfilano per Milano in solidarietà al popolo palestinese. Questa volta però alla manifestazione hanno partecipato anche gli studenti della Statale. Alla testa del corteo c'è un grande striscione bianco che annuncia con una scritta rossa "Polimi student Intifada". I manifestanti, molti con il capo avvolto dalla kefiah, stanno portando in corteo anche una grande tenda azzurra, diventata simbolo della protesta.

Lo striscione degli studenti della Statale in testa al corteo pro Palestina

Alcune migliaia di persone presenti, tra cui anche Mohammad Hannoun, presidente Associazione Palestinesi In ltalia e Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese della Lombardia. Tra le diverse bandiere palestinesi svetta anche la bandiera azzurra delle Nazioni Unite. Il corteo è diretto in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico, dove è annunciato un presidio con tende, come già da ieri nei chiostri della Statale, dove i Giovani Palestinesi hanno occupato per chiedere il boicottaggio accademico.

Le tende montate in piazza Leonardo Da Vinci

“Questo è solo l’inizio. Siamo a due, ora tutte le università d’Italia si mobilitino: occupiamo tutti gli atenei”, la voce che si alza dal serpentone pro Palestina.

La manifestazione ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione in città. Le forze dell’ordine hanno chiuso alcune strade per mettere in sicurezza il passaggio del corteo. Le arterie principali interessate sono: via Padova, via Andrea Costa, via Porpora, piazzale Loreto e parte di viale Monza.