Milano, nuovo corteo dei centri sociali per la Palestina: “Fermiamo i massacri a Gaza e in Cisgiordania”

Milano, 1 febbraio 2025 – Come ormai consuetudine dall'inizio del conflitto, anche questo sabato a Milano si è svolta la manifestazione in solidarietà alla popolazione di Gaza a cui prendono parte diverse associazioni palestinesi, centri sociali fra cui il Vittoria, studenti e simpatizzanti. Si tratta della 69esima manifestazione a favore del popolo palestinese organizzata a Milano dal 7 ottobre 2023. Il luogo di ritrovo del presidio è stato piazza Castello. A partire dalle tre del pomeriggio, la polizia non ha fermato le centinaia di partecipanti. Tanti, anche questa volta, come del resto nei sabati precedenti da un anno e mezzo a questa parte.

Il presidio a sostegno dei palestinesi e contro la guerra a Gaza fra largo Cairoli e piazza Castello

Numeri impressionanti

In particolare è stato attuato un presidio in piazza Castello, in centro città a partire dalle 15. Vi hanno preso parte fra le 300 e le 400 persone (dati degli organizzatori). Fra i tanti slogan gridati "La Cisgiordania come Gaza", "Fermiamo il genocidio e la pulizia etnica del popolo palestinese". Ma anche slogan contro il disegno di legge sulla sicurezza ora in discussione al Senato, e contro lo “stato di polizia". Il conflitto a Gaza, scatenato dall’Esercito israeliano dopo l’attentato del 7 ottobre voluto da Hamas, ha provocato finora 45mila vittime (dati delle Nazioni Unite aggiornati a dicembre 2024), fra loro un numero impressionante di bambini.

Uno degli striscioni esibiti questo pomeriggio in piazza Castello

“Prevalga la pace”

Il presidio aveva come tema principale la difesa di Gaza e della Cisgiordania. I partecipanti, molti dei quali hanno chiesto "una pace reale e duratura", rivendicano "il diritto all'esistenza, alla resistenza e all'autodeterminazione del popolo palestinese" e "il ritorno dei profughi". Contestata dai manifestanti quella che viene definita “la narrazione storica del 'diritto all'autodifesa' di Israele e l'avanzata del colonialismo in terra di Palestina chiamato “diritto ad esistere” invece che “occupazione militare della Cisgiordania"”.