Corteo del 25 aprile a Milano, chi ci sarà. Percorso, strade chiuse e mezzi deviati

Milano, 25 aprile 2024 – Milano celebra il 25 Aprile, la Festa della Liberazione dal nazifascismo. Numerosi gli eventi in città, tra appuntamenti istituzionali e concerti, spettacoli teatrali o musei da visitare. La manifestazione clou resta comunque il corteo, che da corso Venezia si concluderà in piazza Duomo.

25 aprile a Milano (Foto archivio)

“Mi aspetto un grande 25 Aprile, partecipato. I nostri segnali ci dicono che sarà molto partecipato, con una manifestazione unitaria, pacifica e che supererà tutte le polemiche preparatorie che ci sono state". È l'auspicio e la convinzione di Primo Minelli, presidente di Anpi Milano, a margine della deposizione delle corone per la festa della Liberazione davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

La partenza del corteo del 25 Aprile è fissata per le 14 circa. E alle 15.30, i manifestanti dovrebbero iniziare gli interventi dal palco allestito dall’Anpi a ridosso di piazza Diaz come lo scorso anno.

Il corteo partirà da corso Venezia (angolo via Palestro), per poi dirigersi verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni (contromano). L’arrivo è in piazza del Duomo, dove si terranno alcuni interventi sul palco.

Al corteo sono attese settantamila persone. La sfilata si aprirà con i deportati e le brigate, tra cui quella Ebraica con lo striscione ‘Ora e sempre la democrazia si difende’. Poi, gli striscioni del Comitato provinciale antifascista che sfilerà con gli slogan ‘Viva la Repubblica antifascista’ e ‘Cessate il fuoco, ovunque’ — quest’ultimo contestato da una parte della Comunità ebraica che ci sarà ma senza il gonfalone — e a seguire i sindacati con le associazioni.

Al corteo prenderà parte lo scrittore Antonio Scurati: in questi giorni, il suo monologo cassato in Rai è stato al centro dello scontro politico fra maggioranza e opposizione. Con lui sfilerà la gran parte dei leader di sinistra, dalla segretaria Pd Elly Schlein al segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Parteciperanno anche il leader di Azione Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova di Più Europa: saranno con la Brigata ebraica. Presneti alcuni esponenti del Pd milanese come la deputata Lia Quartapelle e il consigliere regionale Pietro Bussolati. Emanuele Fiano, anche lui Pd, come sempre inizierà il corteo tra i dem e poi si sposterà accanto alla Brigata ebraica. Mentre il presidente del M5s Giuseppe Conte sarà a Roma, a un evento promosso per la ‘Festa della Resistenza’. Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà invece a Milano ma a presentare il suo libro. Nelle ultime ore, però, ha assicurato che parteciperà anche “a una delle iniziative ufficiali” nel capoluogo lombardo “per ricordare i caduti grazie ai quali oggi siamo liberi di parlare”.

Sul palco allestito in piazza Diaz, si alterneranno - tra gli altri - gli interventi del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'attore e regista Pif, del nuovo presidente provinciale dell'Anpi Primo Minelli, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, del presidente dell'Aned Dario Venegoni, del direttore scientifico della Fiap Andrea Ricciardi e della direttrice dell'Archivio Storico del Lavoro Cgil Debora Migliucci. L'intervento di chiusura è affidato a Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi, cui farà seguito il concerto dell’Anpi del Teatro alla Scala, che suonerà ‘Bella ciao’, ‘Va’ pensiero’ e ‘Fischia il vento’.

Molto dibattuta nelle ultime settimane è stata la questione del corteo pro Palestina, che si svolgerà sempre oggi, ma che si è trasformato in sola manifestazione. I Giovani Palestinesi d’Italia e altre sigle (Unione democratica arabo palestinese e di realtà antagoniste come T28, Lume, Camera del non lavoro e Carc) hanno deciso di ritrovarsi direttamente in piazza Duomo alle 13.30. Così le due manifestazioni non dovrebbero incontrarsi, ma il timore è che i contro-manifestanti cerchino di guadagnare in anticipo le prime file della platea per fischiare o interrompere i discorsi del programma ufficiale; c’è pure l’ipotesi che qualche rappresentante dell’ala più intransigente dei pro-Gaza chieda di intervenire. “La scelta di rimettere la resistenza al centro dell’anniversario della Liberazione trova le sue legittime motivazioni nella ripresa dell’emancipazione dei popoli e degli oppressi come principio che lega indissolubilmente le odierne lotte partigiane che stanno affrontando la miserie e le morti prodotte dal colonialismo, all’azione che ha combattuto l’occupazione in Italia”, hanno scritto i Giovani Palestinesi in una nota.

Durante la giornata di oggi, chiuse al traffico le strade che fanno parte el percorso del corteo. Inoltre, tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione. La metro M1 dalle 14 salta la fermata di San Babila, dalle 14:30 salta anche Duomo. La metro M3 dalle 14:30 salta la fermata di Duomo. La metro M4 dalle 14 fa capolinea a Tricolore. In alternativa, consiglia Atm, è possibile usare le stazioni vicine. Se si viaggia sulla M4, cambiare a Dateo con le linee S per raggiungere le altre linee metropolitane. Nel pomeriggio diverse linee, tra cui i tram 1 e 9, potrebbero essere rallentate, deviate o terminare prima del capolinea.

Il dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Giuseppe Petronzi, impegnato su entrambi i fronti, sorveglierà con estrema attenzione l’intero percorso, ma ii controlli maggiroi si concentreranno su uno dei punti storicamente più "critici": l’angolo di piazza San Babila, dopo anni libera dai cantieri della metropolitana e quindi potenzialmente più a rischio per eventuali blitz estemporanei. Poi ci sarà lo snodo di piazza Duomo, quello più sorvegliato sin dalla tarda mattinata: l’approdo della testa del corteo è previsto per le 15.30, con la colonna sonora dei musicisti della sezione Anpi della Scala (che suoneranno anche in chiusura alle 16.45).