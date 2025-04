"Sì, il mese islamico ha influito sullo stop. Ad aprile la ripresa"

"Lo 0,5% in meno di turisti a Milano lo scorso marzo? Pensavo peggio. Il dato resta sostanzialmente positivo". Pier Antonio Galli, consigliere delegato de Il Salotto di Milano, l’associazione degli operatori della Galleria Vittorio Emanuele (aderente a Confcommercio Milano), non è per nulla stupito della leggera riduzione dei visitatori in città il mese scorso in confronto al marzo del 2024. Già a febbraio, peraltro, Galli, gestore del ristorante Galleria, aveva previsto la flessione poi dimostrata dai dati ufficiali (-0,7%). Ma il calo di marzo a un motivo ben preciso secondo il ristoratore del Salotto dei milanesi.

Quale?

"Marzo è stato quasi interamente coperto dal Ramadan".

Cosa c’entra il mese sacro per i musulmani, un mese di digiuno, preghiera e riflessione, con l’arrivo di turisti all’ombra della Madonnina?

"Per esperienza diretta mia e di altri colleghi commercianti e ristoratori del centro storico, quando c’è Ramadan salta l’arrivo di migliaia di turisti. I musulmani generalmente durante il mese sacro non viaggiano. Lo fa solo una piccola percentuale di loro. Non c’è da stupirsi. Fare un viaggio di piacere in giorni in cui ci si deve attenere a precisi precetti religiosi, anche relativi all’alimentazione, non è consigliabile".

Dunque meno turisti arabi di fede islamica nel suo ristorante lo scorso marzo?

"Non ne abbiamo praticamente visti. Appena finito il Ramadan, invece, i turisti provenienti dai Paesi arabi sono riapparsi. Per fortuna, aggiungerei. Perché si tratta di una clientela che ha disponibilità economica e proviene da Stati che non sono stati toccati dalla crisi economica. Aprile, dunque, ha visto una ripresa del turismo. Anche per altri motivi, naturalmente".

A quale motivi si riferisce?

"Al Salone del Mobile e al Fuori salone e al ponte legato alla Pasqua. Durante il Fuorisalone quest’anno abbiamo avuto un boom di clienti non solo la sera, come avvenuto negli anni scorsi, ma anche all’ora di pranzo. Una tendenza forse dovuta al fatto che molti eventi legati al design in città sono stati programmati in orari più vicini al pranzo".

Aprile quindi sarà meglio di marzo?

"Sì, anche dai dati ufficiali ci aspettiamo un’ulteriore crescita del turismo in città".

Massimiliano Mingoia