Cosa fare il 25 aprile a Milano: mostre, concerti, eventi per la Festa della Liberazione

Milano, 23 aprile 2024 – Milano celebrerà il 25 Aprile con una serie di eventi. Oltre agli appuntamenti dedicati ai temi della Resistenza partigiana e alla guerra di liberazione dal nazifascismo organizzati nell’ambito del palinsesto “Milano è Memoria”, sono tante le iniziative per chi resta in città durante questo ponte di aprile. Giovedì sarà dedicato alla deposizione delle corone in ricordo di quanti morirono durante la guerra di Resistenza partigiana, combattenti delle brigate e civili uccisi dalle rappresaglie nazifasciste, da piazzale Loreto ad altri luoghi della città. Si inizia alle 9, in piazza Tricolore, davanti al monumento alla Guardia di Finanza; mentre l’ultima deposizione sarà in piazzale Loreto, dove all’alba del 10 agosto 1944 furono fucilati 15 partigiani. Alle 14 avrà poi inizio la tradizionale manifestazione del 25 Aprile con il corteo da corso Venezia, angolo via Palestro, a piazza Duomo e i discorsi celebrativi. In programma anche concerti, spettacoli teatrali, musei aperti e a Vanzago c’è l’Oasi in Festa.

Su iniziativa del Ministero della Cultura, a Milano il 25 Aprile i musei statali sono aperti in via straordinaria e prevedono l'ingresso gratuito. È il caso della Pinacoteca di Brera, aperta dalle ore 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.00), e del Cenacolo Vinciano, dove si può ammirare la famosa Ultima Cena di Leonardo da Vinci (con prenotazione obbligatoria).

Anche Le Galleria d'Italia saranno aperte con ingresso gratuito in occasione della festa della Liberazione. A Milano sarà possibile ammirare le opere della collezione permanente, dai bassorilievi in gesso di Canova alle 'Tre donne' di Umberto Boccioni, fino al percorso del Cantiere del '900, il progetto dedicato alla valorizzazione della collezione di opere del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo. Ingresso in via Manzoni 10, Milano.

Al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi si terrà la terza edizione del concerto “Milano è Memoria. Il Conservatorio per la sua città”. In sala Verdi, a partire dalle 20:00 in via Conservatorio 12, ci sarà un concerto pop-rock con la voce recitante di Alberto Onofrietti.

Memoriale della Shoah di Milano

Aperto al pubblico anche il Memoriale della Shoah dove sono in programma visite guidate focalizzate sulla Resistenza e i suoi protagonisti molti dei quali sono purtroppo stati deportati proprio dal luogo in cui oggi sorge il Memoriale stesso, che cerca quindi di preservarne la Memoria e celebrarne il coraggio. In corso fino al 30 aprile l’esposizione curata da Fondazione CDEC “Resistenti ebrei” che vuole portare al pubblico del Memoriale le storie di partigiani e resistenti di religione ebraica che hanno contribuito a liberare l’Italia dall’occupazione nazifascista. Gli orari degli ingressi per le visite: alle 10:00, alle 11:30, alle 12:30 e alle 14:00.

Giovedì 25 aprile, all’Auditorium Stefano Cerri (ore 21, via Valvassori Peroni 56, Milano) va in scena il reading musicale “La Resistenza negata. Storie di donne che hanno fatto la Resistenza”. È il racconto in prima persona delle partigiane che viene accompagnato da musiche originali. L’evento, organizzato dal Municipio 3 in collaborazione con il Circolo Acli “”Giovanni Bianchi” di Lambrate è a ingresso libero.

Cineteca Milano Arlecchino (via San Pietro all’Orto 9, Milano) rende omaggio a Giacomo Matteotti in occasione della Festa Nazionale del 25 aprile, mettendo in cartellone la proiezione del film "Il delitto Matteotti" di Florestano Vancini. Giacomo Matteotti, figura di spicco del Partito Socialista, viene brutalmente assassinato il 10 giugno 1924 per il suo coraggioso impegno contro il regime fascista di Mussolini. Il film ripercorre gli eventi drammatici che portarono alla sua morte, evidenziando il suo ruolo nella lotta per la democrazia e la libertà. Il film è storicamente fedelissimo ed è interpretato da un cast d’eccezione, con Franco Nero, Gastone Moschin e Vittorio De Sica nei panni di Mauro del Giudice. L'obiettivo del regista era di denunciare l'illegalità e i soprusi del regime fascista, tramite una freddezza di stampo documentaristico. Precede la proiezione il cortometraggio "Il delitto Matteotti" di Nello Risi, un’occasione unica di rivivere gli eventi attraverso immagini autentiche dell'epoca. Il programma delle proiezioni: mercoledì 24 aprile: ore 18:30, giovedì 25 aprile: ore 11:00. Biglietto intero 8,50 euro.

Omaggio a Alessandro Mendini alla Triennale di Milano. Foto di Delfino Sisto Legnani, DSL Studio

Triennale Milano (viale Alemagna, 6 Milano) resterà aperta nelle giornate di giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00). Sarà possibile visitare tutte le mostre: il doppio omaggio che Triennale e Fondation Cartier dedicano ad Alessandro Mendini con la retrospettiva Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini e What? A homage to Alessandro Mendini by Philippe Starck, un'installazione ideata da Philippe Starck; le mostre Inga Sempé. La casa imperfetta, a cura di Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, e Universo satellite. 25 anni di SaloneSatellite, a cura di Beppe Finessi (fino al 28 aprile). Inoltre, fino al 28 aprile, Triennale Milano e Archivio Cini Boeri, in collaborazione con Comune di Milano, presentano alla Biblioteca di Parco Sempione, la mostra Cini Boeri nella Biblioteca del Parco, da un’idea di Antonio Boeri e Giulia Boeri e a cura di Cristina Moro, in occasione del centenario della nascita dell’architetta (1924 – 2020). Il biglietto giornaliero per visitare tutte le mostre costa 25 euro. Gli orari: da martedì a domenica dalle 11.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00).

Per la Festa della Liberazione 2024, a Milano torna l'appuntamento con Partigiani in Ogni Quartiere, al Parco Chiesa Rossa a partire dalle ore 18. Una serata tra musica e parole per chiudere in festa il 25 aprile. Tra gli ospiti: Inoki, Mephisto Brass, Bull Brigade, Studio Murena, Missin Red, Awa Fall, The Hoodies, Ted Bee, Rcp ma ci sono anche Sandra Gilardelli, Annagaia, Lorenza Ghidini, Alessandra Pasi, Barbara Apuzzi, Morena Targagni e il Coro Resistente. In caso di pioggia l’iniziativa si sposta negli spazi di Famagosta Mm2. L'ingresso è libero e gratuito.

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2024 a Gaggiano (Milano) torna Fiori e Arte sul Naviglio, mostra mercato di piante e fiori, artigianato artistico, enogastronomia selezionata. L'appuntamento è dalle 10.00 alle 20.00 all'Alzaia lungo il Naviglio (via Gozzadini) a Gaggiano: oltre agli stand, animazione, spettacoli itineranti, musica, laboratori creativi e di cucina per bambini e l'area street food aperta fino alle 22.

Apertura speciale di Casa Testori, l’hub culturale nato alle porte di Milano a Novate Milanese, giovedì 25 aprile dalle 14.30 alle 19.30. Due le mostre in corso: Francesco Fossati e Carlo Steiner che al piano terra espongono i loro lavori (dipinti e sculture) realizzati in piena collaborazione con la natura: la materia con cui sono realizzati viene infatti dai funghi, grazie alle spore e ai miceli. Carlo Steiner in mostra racconta il processo da cui nascono le sue opere. Al primo piano si potranno vedere i lavori realizzati dai ragazzi di tre licei milanesi a partire dai personaggi de I segreti di Milano di Testori. Sono il frutto di un anno di laboratori condotti sotto la guida di illustratori e di Benedetta Centovalli per la parte di scrittura con il coordinamento del settore educativo di Casa Testori. La visita prevede anche una tappa nelle stanze dell’archivio con le carte testoriane, vero cuore della Casa. In programma una visita guidata alle mostre in corso con Giuseppe Frangi sabato 27 aprile alle 15.

All’Oasi di Vanzago (Milano) giovedì 25 aprile si potrà assistere a “Nuovamente in volo” durante l’escursione guidata (partenza alle 10.30) la liberazione di uccelli curati dal CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici sito all’interno dell’Oasi. “La ricorrenza è proprio quella ideale per restituire la libertà a diversi esemplari che sono stati ospitati e curati amorevolmente dal centro recupero animali selvatici. Vedere questi esemplari essere liberati, dopo la degenza più o meno lunga, permette di entrare in sintonia con la loro selvaticità, di ammirarla e apprezzarla”, spiegano gli organizzatori. Prenotazione scrivendo a boscovanzago@wwf.it. Info e aggiornamenti qui. Il centro visite è in via Tre Campane, 21 – Vanzago (Milano).