Lecco, assalto al municipio contro la commemorazione fascista: scontri tra antagonisti e polizia

Lecco, 29 aprile 2025 – Assalto al municipio a Lecco. Ieri sera, lunedì 28 parile, alcuni anarchici e antagonisti hanno tentato di invadere Palazzo Bovara, dove era in corso la seduta di Consiglio comunale.

E' successo a margine del presidio antifascista organizzato dai sostenitori dell'Anpi, contro la commemorazione di alcuni autodefinitisi camerati di 16 ufficiali e sottufficiali delle brigate nere fucilati il 28 aprile 1945, dopo essere stati condannati a morte per aver ucciso alcuni partigiani fingendo la resa.

I facinorosi, alcuni dei quali con passamontagna e volto coperto come black block, hanno cercato di spostarsi proprio l'adunata dei neofascisti, ma sono stati fermati da carabinieri e poliziotti. Si sono diretti quindi verso il palazzo comunale, forse con l'obiettivo di raggiungere l'aula consiliare dove si stava discutendo proprio sull'adunata dei nostalgici, regolarmente autorizzata, a cui tra gli altri ha partecipato pure il consigliere provinciale e sindaco di Casargo Antonio Pasquini.

Anche in questo caso tuttavia i black block sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti in tenuta antisommossa. Ci sono stati momenti di tensione: alcuni manifestanti hanno aggredito i poliziotti, utilizzando ombrelli e altri oggetto per colpirli. I poliziotti hanno risposto per allontanarli. E' volata qualche manganellata, poi spintoni e urla, fino a quando anarchici e antagonisti non sono stati dispersi. La seduta di Consiglio comunale è stata sospesa, fino a quando non è stata riportata la calma. Parole di sdegno e di condanna sono state espresse da tutti, ma soprattutto dagli esponenti di Fratelli d'Italia.