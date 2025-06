Corso Office intermedio. Competenze informatiche

In partenza nuovi corsi per aggiornare le proprie competenze e trovare lavoro, proposti da Afol Metropolitana e finanziati dal programma Gol, garanzia occupabilità dei lavoratori. Corsi gratuiti e aperti a tutti, promossi dall’azienda speciale che gestisce i centri per l’impiego nella Città metropolitana di Milano.

Per rafforzare le proprie competenze digitali, è possibile partecipare al corso Office intermedio, di 60 ore, in partenza a fine giugno nella sede Afolmet di Rozzano in via degli Oleandri 27.

Il percorso offre un approfondimento sugli strumenti informatici per il lavoro e durante le lezioni sarà approfondito l’utilizzo avanzato degli applicativi Microsoft Office 365, in particolare Word, Excel, PowerPoint, con un focus sulla comunicazione, condivisione e collaborazione tramite la piattaforma cloud di Microsoft.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a sviluppolavoro-milano@afolmet.it