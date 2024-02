Corso gratuito per chi ha un “pet“ Il Comune di Vimodrone ha organizzato un corso gratuito per proprietari di cani e gatti, tenuto da veterinari, per affrontare i problemi quotidiani legati al rapporto con gli animali domestici. Gli incontri si terranno in sala consiliare e affronteranno temi come l'alimentazione, la convivenza con altri animali e l'invecchiamento.