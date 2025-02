Corso di disegno dedicato alle donne. Sei lezioni gratuite al parco dei Gelsi

Via al corso di disegno dedicato alle donne, anche principianti. Sei lezioni gratuite da lunedì 17 febbraio al parco dei Gelsi (via Biffi 2). Il laboratorio si terrà ogni lunedì dalle 14 alle 16 fino al 24 marzo.

Si partirà dalle basi, dalla matita per poi passare alla parte grafica con tratto pen, doodle, zentagle per arrivare alla sfumatura, alla geometria del disegno, con osservazione dei piani per natura morta e composizione.

A guidare ogni partecipante verso la scoperta della propria creatività saranno la sensibilità e l’esperienza della curatrice Monica Ginestri. Prenotazione obbligatoria al 331.1255395.