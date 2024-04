Corso Colombo chiuso al traffico da lunedì

Partiranno lunedì i lavori straordinari per l’ammodernamento degli impianti tranviari in corso Colombo e nel piazzale della stazione di Porta Genova, con l’obiettivo di migliorare il comfort e l’efficienza del servizio. L’intervento rientra nel piano annuale di manutenzione straordinaria degli armamenti tranviari, in cui il Comune investe 12 milioni di euro. Saranno rimossi e sostituiti 400 metri di binari in corso Colombo e 200 nel piazzale della stazione. Prevista anche la sostituzione del fondo in pietrisco con platee di cemento armato, posate su materassini antivibranti. Saranno poi rinnovate 7 intersezioni e tre scambi tranviari. I due interventi di corso Colombo e piazzale stazione Genova saranno svolti con squadre diverse che opereranno in contemporanea per velocizzare i tempi. Per svolgere l’intervento sarà vietata la circolazione in corso Colombo, dall’intersezione con viale Coni Zugna e viale Gorizia fino al piazzale della stazione Genova, fino a fine lavori, prevista per il 29 giugno. Transito permesso solo ai residenti.