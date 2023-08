Corso Buenos Aires, rubano cellulare dalla borsetta con la tecnica del “contatto fisico casuale”: ecco come funziona

Milano, 12 agosto 2023 – Hanno rubato il cellulare dalla borsa di una donna senza che lei si accorgesse di nulla. Ma il furto dei due ladri “manolesta” non è sfuggito invece a tre agenti del nucleo reati predatori della Polizia locale che si trovavano in servizio. Il colpo è avvenuto nei giorni scorsi in corso Buenos Aires, nel centro di Milano.

La tecnica

Il furto è avvenuto secondo una dinamica consolidata per questo tipo di reati: mentre un primo soggetto, uomo o donna, distoglie l'attenzione della futura vittima, un secondo, a volte simulando un lieve scontro fisico come può avvenire tra persone che camminano normalmente, con destrezza e in pochi secondi sottrae il telefono o il portafogli al proprietario, che spesso non si accorge di nulla, come avvenuto alla derubata in corso Buenos Aires.

L’arresto

I tre agenti, di pattuglia lungo l'arteria commerciale, si sono accorti di quanto accaduto e mentre uno di loro ha avvisato la donna, chiedendole di verificare se le mancasse qualcosa nella borsetta, gli altri due ghisa hanno seguito e fermato i malviventi. Nello zaino di uno di loro è stato ritrovato il telefonino sottratto poco prima alla donna con la tecnica del contatto fisico casuale. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla vittima e i due, entrambi extracomunitari, sono stati arrestati.