Addio ai “soffioni“ arrivano le lance: "Sono più efficienti"

Giro di vite sulla pulizia delle strade a Vimodrone, addio soffioni arriva la lancia che "garantisce un risultato migliore". Per salutare la novità, il sindaco Dario Veneroni e l’assessore all’Urbanistica Andrea Citterio hanno accompagnato gli operatori di Cem nel primo giro. "Investire nella cura della città è una forma concreta di rispetto verso le persone – dicono -. Ogni piccolo gesto contribuisce alla qualità della vita di tutti i giorni". Il nuovo sistema non comporta cambiamenti per famiglie e aziende: riamane il divieto di sosta nei giorni pari o dispari. "Abbiamo scelto di intervenire dove le condizioni lo consentivano, ottimizzando le risorse e migliorando il servizio senza stravolgere le abitudini della gente", sottolinea l’assessore. Nelle vie più strette "si continuerà con il vecchio sistema". Bar.Cal.