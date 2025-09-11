Corsico, l’incidente e i disagi. Un’auto sfonda la vetrata. Agenzia delle Entrate chiusa

Operai al lavoro in piazza Europa 39 per ripristinare i gravi danni provocati da un’automobile che ha sfondato la vetrata principale della sede dell’Agenzia delle Entrate di Corsico. Un episodio singolare che ha destato grande preoccupazione tra i cittadini. L’auto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe superato alcune aiuole poste davanti all’edificio per poi abbattersi violentemente contro una vetrina degli uffici, punto di riferimento per l’intera area del Sud ovest milanese. L’impatto ha fatto scattare immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Corsico, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Nei primi momenti si è temuto un gesto deliberato, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata. Presente anche un ispettore dell’Agenzia delle Entrate arrivato da Milano, a sottolineare la delicatezza della situazione. L’area è stata subito transennata e affidata a un servizio di vigilanza privata per evitare intrusioni e garantire la sicurezza. Nel frattempo sono iniziati i lavori di ripristino della vetrata devastate. Gli inquirenti stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per fare luce sull’accaduto. L’Agenzia, attraverso un comunicato, ha intanto informato i contribuenti che lo sportello di Corsico resterà chiuso fino a nuova comunicazione.