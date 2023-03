Corsico, il centro storico si rifà il look

"Mai, in passato, era stato pensato un progetto complessivo di riqualificazione di questo tipo. Lo riteniamo strategico perché vogliamo che torni a essere un luogo d’incontro di qualità per la cittadinanza". Il sindaco Stefano Martino Ventura spiega così il maxi intervento di rifacimento del centro storico. Un progetto ambizioso che inizia dalla completa sostituzione della pavimentazione. "È il centro storico della nostra città – evidenzia il sindaco – e non era più possibile continuare con interventi tampone, per garantire la sicurezza dei passanti". Il "salotto di Corsico": è la via Cavour, ricca di negozietti, botteghe coraggiose che sopravvivono alla concorrenza dei grandi centri commerciali vicini e punto di ritrovo per molti, attraversata ogni giorno da centinaia di persone. Il centro storico così come lo vediamo ora, caratterizzato dalla via più importante, Cavour, e da un reticolo di viette che sfociano nel corso centrale, è stato realizzato oltre trent’anni fa. Al di là di qualche piccolo intervento di manutenzione, non è mai stata programmata la riqualificazione complessiva della pavimentazione. "Con il risultato che oggi molti tratti sono danneggiati, disconnessi o senza cubetti, tipo sampietrini, e quindi pericolosi per i pedoni. Manca anche la sigillatura tra i pezzi di porfido e il sottofondo è dissestato", spiegano dal Comune. Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Magnoni, è stata quindi deliberata la manutenzione straordinaria con un investimento che, in seguito ai ribassi della gara d’appalto, è di 277mila euro. Dopo l’intervento sulla pavimentazione, verranno installate panchine e fiorire, per ricreare il salottino corsichese, spinto verso la modernità ma conservando il fascino degli antichi corsi. L’intervento richiederà almeno otto settimane per essere completato e verrà realizzato in fasi distinte, per limitare i disagi. "Il passaggio dei pedoni e l’accesso dei veicoli - spiega Magnoni - saranno comunque sempre garantiti. Siamo certi che il risultato finale darà nuovo volto al centro storico della nostra città. È infatti uno dei progetti che come lavori pubblici ci siamo impegnati a portare a termine, dopo molti mesi di progettazione e definizione di tutti i dettagli". L’intervento riguarda via Cavour, dal Naviglio fino alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ma anche le vie collegate, in particolare un tratto di via Roma, via Monti e via Manzoni.

Francesca Grillo