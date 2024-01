Due razzi nella notte in Porta Romana: gara fra 500 Abarth e Volvo termina con lo scontro

Milano, 24 gennaio 2024 – La gara di velocità nel cuore della notte. Lo scontro in zona Porta Romana senza per fortuna causare feriti. Una delle due auto abbandonata in sosta vietata e l'altra ritrovata poco dopo. La folle corsa tra una Fiat 500 Abarth e una Volvo è andata in scena nella notte tra martedì e mercoledì in via Crema: uno dei conducenti, un trentasettenne con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver aggredito gli agenti della polizia locale.

La gara

Stando a quanto ricostruito dai ghisa, la corsa è andata in scena qualche minuto dopo l'una. Dopo lo schianto, i due automobilisti si sono allontanati. Poco dopo, sono stati rintracciati in piazzale Cantore: si tratta di un ventiseienne, che era al volante della 500, e di un trentasettenne, che invece era alla guida della Volvo.

Quest'ultimo si è scagliato contro i vigili, che lo hanno accompagnato all'Ufficio arresti e fermi di via Custodi e indagato a piede libero.

Il ritorno dopo lo schianto

Stando alle prime informazioni, dopo l'incidente con un veicolo in sosta, il conducente della Fiat 500 Abarth ha abbandonato il veicolo ed è salito a bordo della Volvo per allontanarsi dal luogo dell'incidente.

Poco dopo, i due sono tornati in via Giulio Romano per recuperare la macchina, ma hanno trovato gli agenti della polizia locale, già allertati da alcuni residenti, che stavano effettuando i rilievi sul luogo dello scontro.

A quel punto, la Volvo è ripartita a tutta velocità, dando vita a un inseguimento di alcuni chilometri che si è concluso in piazzale Cantore: lì il conducente e il passeggero sono stati fermati dagli agenti della polizia locale.