"Corsa a ostacoli con tre figli"

"L’orario pieno, nella scuola della mia bambina, comincerà dal 23 settembre. E prima? Dobbiamo affrontare disagi", spiega Chiara Marinoni, mamma di tre figli. La più piccola, di 8 anni, frequenta la terza classe della scuola primaria Carlo Poma in via Airaghi, a Quinto Romano. Che disagi genera l’orario ridotto (perché l’organico non è ancora completo)? "Io ho altri due figli, una di 12 anni che frequenta le medie e l’altro di 14 che ha appena iniziato le superiori. La settimana scorsa sono stata costretta a uscire prima dal lavoro, per andare a prendere la piccola alle 12.30. Ora corro per preparare il pranzo agli altri, per poi scappare dalla piccola alle 14.30. Una corsa contro il tempo". M.V.