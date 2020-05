Milano, 24 maggio 2020 - Movida e assembramenti, Sala minaccia il pugno duro. Dopo gli episodi del weekend, con 7 locali multati per assembramenti, il sindaco di Milano non nasconde la propria irritazione.

"Le situazioni serali e notturne dove si riscontrano assembramenti (parola bruttissima, ma così ci si intende), sono molte - ha scritto in un lungo post su Facebook -. Non è questione di giusto o sbagliato, o di giovani o meno giovani, posto che in giro non ci sono solo giovani e, d'altro canto, se dovessi giudicare dai messaggi che ricevo, sono tanti i ragazzi che 'denunciano' l'irresponsabilità di altri ragazzi".

"Ieri mi sono sentito con i sindaci delle grandi città - ha aggiunto - c'è frustrazione in noi perché tutti concordiamo che con le Forze dell'Ordine disponibili non si riesce a gestire gli assembramenti e che il richiamo al buonsenso funziona fino a un certo punto. Domani farò nuovamente il punto con il prefetto per verificare la situazione, a valle del weekend".