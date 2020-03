Milano, 24 marzo 2020 - Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, ieri gli ospedali lombardi hanno ricoverato meno malati di Covid19 del giorno precedente. "Si conferma il trend in calo. Oggi forse è la prima giornata positiva di questo mese durissimo. Ma non è il momento di rilassarsi, dobbiamo combattere ancora". Ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Un centinaio di ricoveri in meno: da 10.581 domenica a 10.449, di cui 1.183 in terapia intensiva (in aumento di 41) e 9.266 nei reparti, 173 meno del giorno prima. "Molti presidi - aggiunge Gallera - segnalano una riduzione lieve di accessi nel weekend, in qualche caso si è mantenuta, anche se la pressione, soprattutto negli ospedali di trincea, rimane fortissima. E attenzione: c’erano già stati rallentamenti dopo le prime misure di contenimento, seguiti da forti ondate quando erano state allentate".

I dati dalle province

I contagiati, 28.761 in Lombardia dall’inizio dell’emergenza, sono aumentati di 1.555 in ventiquattr’ore, cioè meno dei 1.691 di domenica e dei 3.251 di sabato, il giorno in cui in Lombardia sono morte 546 persone con un tampone positivo. Domenica i decessi erano 361, ieri altri 320 e pur nella drammaticità d’un bilancio di 3.776 vittime in un mese anche questo è un decremento, "per il terzo giorno consecutivo". Il contagio rallenta non più solo a Lodi (+45 casi a 1.817), ma anche a Bergamo (+255 a 6.471, domenica l’aumento era di 347), a Cremona (30 casi nuovi a 2.925, il giorno prima erano 162) e anche a Milano, +230 la provincia a 5.326 positivi e +137 la città a 2.176, in crescita quasi dimezzata rispetto a domenica (mentre a Brescia è il contrario, altri 588 contagiati, rispetto ai 289 del giorno prima, che la portano a 5.905).

Al via sperimentazione dell'Avigan

"Il nuovo farmaco Avigan potrà essere testato – ha detto Fontana -. La sperimentazione inizierà immediatamente e speriamo che dia buoni risultati, conrinbuiendo a eliminare questo virus". "E' stato testato su 80 pazienti in Giappone dando risultati positivi ma ancora tutti da verificare - ha precisato l'assessore al Bilancio Davide Caparini -. E' importante essere fiduciosi nella scienza e nella ricerca ma il farmaco va testato e sperimentato, come faremo nei nostri ospedali da subito per verificarne eventuali potenzialità".

I tamponi

"I tamponi vogliamo farli e li facciamo a tutti coloro che hanno bisogno ma vogliamo mirare in maniera selettiva le persone a cui farlo. Al nostro personale in ospedale prendiamo da oggi la temperatura a tutti e, appena hanno 37.5, li mandiamo a fare i tamponi", ma "non vogliamo fare random fuori da un supermercato i tamponi a qualcuno". Gallera ha poi chiesto a tutti "di isolarsi anche con un semplice raffreddore". "Vi chiediamo di stare a casa - ha proseguito Gallera - chi ha l'influenza, chi ha un raffreddore stia a casa, anche solo con un raffreddore rafforzato. Poi vi teniamo monitorati, e se peggiorate è il medico di medicina generale che vi manda a fare il tampone" perchè "se ne facciamo troppi il sistema ci impiega troppo tempo e non sarebbe efficace".

Ospedale in Fiera

Guido Bertolaso ha fornito aggiornamenti in merito al progetto dell'ospedale in Fiera, importante per "dare un contrinuto in questa lotta a questo nemico subdolo". "Si lavora giorno e notte, stiamo reperendo attrezzature in giro per il mondo – ha detto Bertlaso –. Entro fine della prossima settimana apriremo primi moduli della Fiera. Non sarà un lazzaretto ma sarà un ospedale, con un grande centro diagnostico. Vogliamo fare tutto per vincere questa guerra. Affideremo l'ospedale a rianimatori di primo livello".

Medici, monitoraggio dei pazienti a casa

Oggi il governatore della Regione Attilio Fontana ha fatto sapere che "la Giunta regionale ha approvato oggi una delibera importante che va nella direzione di coinvolgere i medici di medicina generale nel monitoraggio delle persone nelle loro case, sia quelle che stanno bene, sia quelle che hanno piccoli sintomi". "I medici di medicina generale faranno un monitoraggio costante di tutte le persone che hanno dei disturbi o che magari sono asintomatiche ma positive. Quindi su coloro che non devono andare in ospedale, ma devono essere controllati" ha spiegato.