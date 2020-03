Milano, 6 marzo 2020 - Una corsa contro il tempo. Così Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, definisce la battaglia contro il coronavirus. "Questo virus si sta sviluppando con una velocità impressionante ha detto - anche al di sopra delle nostre previsioni e dei dati che arrivavano dalla Cina. Il 28 di febbraio, quindi otto giorni fa, avevamo 50 persone in terapia intensiva e ieri ne avevamo 244. Stiamo facendo una corsa enorme anche nell'aprire nuovi posti di terapia intensiva".

Il fronte ospedali

Gli ospedali lombardi sono sotto pressione. "Ogni giorno - ha spiegato l'assessore - abbiamo duecento persone che arrivano in pronto soccorso da ricoverare con delle situazioni critiche, quindi vuole dire che ogni giorno dobbiamo trovare duecento posti letto in piu". Oltre ai posti e ai macchinari, c'è necessità anche di personale sanitario. "Ringrazio i rettori, perché abbiamo anticipato le sessioni di laurea degli infermieri e da qui ai prossimi dieci giorni assumeremo 315 infermieri che si stanno laureando - ha comunicato Gallera - . Noi avremmo voluto assumerli in un altro momento, non in una situazione di emergenza enorme come questa, ma stiamo provando a correre a i ripari. Abbiamo chiesto e ottenuto norme molto flessibili, di poter richiamare anche il personale in quiescenza al lavoro e assumere con grande velocità".

Contagio sull'asse Lodi-Torino

Una coppia di 80enni, ricoverata dai primi giorni di marzo nel reparto di Medicina generale alle Molinette di Torino é risultata positiva al coronavirus. I coniugi, arrivati in ospedale per quella che sembrava influenza, non avevano dichiarato che avevano ricevuto la visita proprio in quei giorni del figlio, che lavora nella zona rossa di Lodi.

L'ospedale militare di Baggio

Da Bergamo è in arrivo la prima ambulanza che trasporta all'ospedale militare di Baggio, periferia sud di Milano, un malato risultato positivo al Coronavirus, ma non in gravi condizioni. Come annunciato dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, da oggi entrerà in funzione il presidio milanese messo a disposizione dalla Difesa. Le ambulanze saranno scortate e potranno entrare una alla volta all'interno della caserma Annibaldi. Lo stesso per le singole lettighe nel reparto, perché i pazienti possono viaggiare solo separati. Il reparto creato nell'ospedale militare prevede la cura per 44 persone e anche l'accoglienza di alcuni familiari

Stop alle messe

Lo Conferenza Episcopale Lombarda ha stabilito che le celebrazioni con la presenza di fedeli sono sospese da domenica 8 marzo fino a nuova comunicazione: le chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale e per

l'incontro personale con i sacerdoti. L'organismo ha inviato un comunicato nel quale, "esprimendo vicinanza a tutti coloro che sono colpiti e coinvolti da questa emergenza, rinnova le disposizioni relative a celebrazioni, luoghi di culto e oratori". "Si invita - si legge nella nota - alla preghiera in famiglia e si dispone, analogamente a quanto avviene per le scuole, la chiusura degli oratori e delle relative attività educative fino a domenica 15 marzo".

Miart slitta a settembre

Si allunga la lista degi eventi annullati o posticipati a causa dell'epidemia. La venticinquesima edizione di Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano - inizialmente prevista dal 17 al 19 aprile - si terrà nei padiglioni di Fieramilanocity dall'11 al 13 settembre 2020 (preview 10 settembre). Insieme a Miart, come di consueto avrà luogo anche la Milano ArtWeek, che si sposta nella stessa settimana, dal 7 al 13 settembre. "La scelta di posticipare gli eventi nasce dall'esigenza di tutelare al meglio la salute di visitatori, espositori e cittadini, in relazione all'evolversi della diffusione del Covid-19", si legge nel comunicato duffuso dagli orgabnizzatori.