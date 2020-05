MIlano, 19 maggio 2020 - In analogia con il dato lombardo odierno, anche in provincia di Milano nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento dei nuovi contagi. Sono 102 i nuovi casi di coronavirus, di cui 49 nel capoluogo. In totale, dall'inizio dell'epidemia, nel milanese i contagi sono 22.324 mentre in città sono 9.444. Nella Città metropolitana l'aumento di casi registrati ieri rispetto al giorno precedente era stato di 71 (110 due giorni fa); mentre a Milano l'incremento di ieri era stato di 24 (56 due giorni fa). Oggoi sono stati effettuati 14.918 tamponi (in totale 596.355): quasi il triplo dei 5.098 di lunedì. In base ai dati di oggi è però la provincia di Bergamo a contare il maggior numero di nuovi positivi al Coronavirus: sono 144 i casi individuati nelle ultime 24 ore in città con il totale che sale a 12.607. Dopo il capoluogo orobico ci sono la provincia di Milano e quella di Brescia.

