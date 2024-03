Cormano, aperto un nuovo punto prelievi. Ecco dove, come funziona e gli orari

Cormano (Milano), 4 febbraio 2024 – La sanità territoriale, nel Nord Milano, riparte dei centri prelievi. Non più soltanto in ospedale, l’Asst li sta infatti da tempo disseminando tra farmacie, ambulatori convenzionati e altre strutture che già ospitano altri servizi socio-sanitari. Così oggi, lunedì 4 marzo, è stato inaugurato il nuovo punto prelievi di Cormano dal direttore generale dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo e dal sindaco Luigi Magistro. Si trova in via D'Annunzio 7, in uno spazio già conosciuto dai cormanesi perché sede del centro vaccinale, del consultorio familiare e del servizio di scelta e revoca del medico di base.

Con l’inaugurazione di oggi, diventano così 15 i punti prelievo gestiti dall’Asst Nord Milano, di cui 9 nei territori di Bresso, Cormano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino e Cologno Monzese e 6 a Milano città. "Questo nuovo punto prelievi vuole testimoniare il quotidiano impegno a offrire servizi di prossimità ai cittadini dei nostri Comuni di riferimento”, ha dichiarato il direttore Russo.

“Sono come sempre grato del concreto supporto e del fruttuoso rapporto di collaborazione e dialogo con l’Asst Nord Milano. Considerando la situazione in cui la nostra comunità si è trovata a seguito del progressivo depauperamento dei presidi di sanità pubblica – ha spiegato il sindaco Magistro - ringraziamo l’azienda per il ruolo fondamentale nella concretizzazione delle nostre istanze con l’obiettivo di portare sul territorio un’offerta di sanità pubblica territoriale sempre più ricca e articolata per essere vicini ai cittadini, specialmente i più fragili”.

Il punto prelievi sarà operativo ogni lunedì e mercoledì, dalle 7,30 alle 9, e il sabato dalle 7,30 alle 9,30, in libero accesso, senza prenotazione e con la ricetta del medico di medicina generale o di altro specialista. " Cerchiamo – ha concluso Russo - di accogliere le esigenze anche delle famiglie e delle persone più fragili aprendo al sabato mattina portando sul territorio l'eccellenza e la competenza di un grande ospedale". Le provette saranno, infatti, processate nei laboratori dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e i referti degli esami di routine potranno essere visualizzati sul fascicolo sanitario elettronico o ritirati in tutte le sedi Asst Nord Milano dopo 24 ore dal prelievo.