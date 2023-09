Coreografie derby Inter-Milan, gli sfottò delle Curve: cosa c’è scritto sugli striscioni

Il giorno dell’attesissimo derby della Madonnina Inter-Milan è finalmente arrivato e San Siro ha accolto le due squadre seguendo le aspettative di tutti: oltre 75mila spettatori presenti allo stadio, una marea nerazzurra (l’Inter è padrona di casa per l’occasione) si è riversata nelle strade antistanti il Meazza già dalle prime ore del pomeriggio ma anche gli esponenti del tifo rossonero non hanno voluto lasciare sola la squadra di Pioli. Tra sciarpe, maglie (quelle di Dimarco, Barella, Lautaro e Calhanoglu le più gettonate) e bandiere il “clima derby” è stato rispettato a dovere.

Il tutto esaurito di oggi pomeriggio porta nelle casse nerazzurre un incasso vicino ai 6,5 milioni di euro: solo una volta in Serie A l’Inter ha guadagnato di più, ovvero il 6 ottobre 2019, quando a San Siro andò in scena la sfida contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, terminata 1-2 con gol decisivo di Higuain. Allora l’incasso al botteghino toccò quota 6,6 milioni. Presenti, oltre ai 75mila e più di supporters, anche circa 250 giornalisti e 12 broadcaster, di cui 7 esteri per una stracittadina trasmessa in circa 200 Paesi.

Anche le coreografie realizzate dalle due Curve di Milano non hanno deluso le attese: la Nord nerazzurra, infatti, ha coinvolto i tre anelli di San Siro per rappresentare un topolino, con tanto di scritta a corredo: “Parlate della nostra vita allo spioncino, quando voi il 10 giugno siete usciti dal tombino". Il chiaro riferimento è alla finale di Champions League giocata dall’Inter, un pass conquistato proprio ai danni dei cugini rossoneri dopo una doppia sfida in semifinale dove i nerazzurri hanno centrato la vittoria, eliminando il Milan prima dell’ultimo step contro il Manchester City.

Il tema della finalissima di Champions è stato trattato anche dalla Curva Sud rossonera, che ha realizzato una colorata coreografia fatta di clown, giocolieri e cartomanti accompagnata dalla scritta “Circo Internazionale” e dalla bandiera della Turchia (la finale si è giocata a Istanbul). L’ironia, dunque, ha fatto da filo conduttore tra le due tifoserie.