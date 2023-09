Milano, coppia aggredita a bottigliate alla fermata del tram: denunciato 46enne

Milano, 2 settembre 2023 - Due giovani, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 17, sono stati aggrediti ieri pomeriggio senza alcun apparente motivo da un 46enne. L’uomo si è avvicinato ai due giovani e ha colpito entrambi alla testa con una bottiglia di birra che teneva in mano. L’aggressione è avvenuta mentre i due erano fermi in attesa dell’arrivo del tram in corso di Porta Vittoria, a Milano.

L'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate dagli agenti della Questura, intervenuti sul posto. I due ragazzi sono stati soccorsi dagli operatori del 118, intervenuti con automedica e ambulanza, e trasportati all'ospedale Policlinico per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sono gravi, ad entrambi sono state diagnosticate lesioni guaribili in due giorni.