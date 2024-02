Controlli antidroga con il cane Mitrix

Sicurezza fuori dalle scuole, arriva il cane antidroga Mitrix. In questi giorni la polizia locale sta svolgendo una serie di operazioni a tutela della sicurezza degli studenti di tutte le scuole del territorio che vedono impegnato anche il cane antidroga Mitrix dell’unità cinofila. Le attività si svolgono nelle immediate vicinanze degli istituti con particolare riferimento agli orari di entrata, uscita e all’intervallo. Il controllo da parte dell’unità cinofila ha uno scopo preventivo per la sicurezza di tutti gli studenti e la tranquillità delle rispettive famiglie.

Mas.Sag.