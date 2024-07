Controlli anti-alcol dei carabinieri: 7 denunciati

Ancora controlli dei carabinieri nelle notti del weekend. Ancora patenti ritirate e denunce. La scorsa notte, i militari del Nucleo Radiomobile hanno allestito una serie di posti di blocco in alcune delle arterie cittadine più battute. A valle degli accertamenti con l’alcoltest, gli investigatori dell’Arma hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza sette automobilisti di età compresa tra 26 e 56 anni perché al volante con tasso alcolemico tra 0,81 e 1,48 grammi di etanolo per litro di sangue, quindi con valori di gran lunga superiori (fino al triplo) rispetto all’asticella massima fissata dalla legge a 0,50; ai trasgressori è stata anche ritirata la patente, con periodi di sospensione che vanno da sei mesi a un anno. Altri cinque conducenti, alla guida con tassi compresi tra 0,51 e 0,69, sono stati sanzionati con una multa e la sospensione della patente (lo stop va da un minimo di tre mesi a un massimo di sei).

Nelle stesse ore, i militari delle Compagnie Duomo e Monforte e del Terzo Reggimento Lombardia hanno passato al setaccio la zona di Città Studi: denunciati un quarantaquattrenne algerino per violazioni della normativa sull’immigrazione, un quarantacinquenne tunisino per guida in stato di ebbrezza e una ventunenne peruviana per lesioni personali aggravate dall’utilizzo di una bomboletta di spray urticante. In azione anche i carabinieri del Nas, che hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 7mila euro a tre ristoranti.