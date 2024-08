Contributi di 600 euro a ettaro per le marcite

Marcite: ecco i contributi per salvare le testimonianze storiche del parco Agricolo del Sud Milano. Sarà possibile accedere ai fondi fino al 6 settembre e sono disponibili fino a 600 euro a ettaro per imprese agricole e cooperative. Il contributo, per mantenere la funzionalità delle marcite nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, arriva da Città Metropolitana che le ritiene un’importante testimonianza della storia, del paesaggio agrario e naturalistico locali. I contributi potranno essere erogati alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio al registro delle imprese (sezione speciale imprenditori agricoli e coltivatori diretti e alle cooperative agricole iscritte all’Albo prefettizio) che dispongono, appunto, di marcite nei loro terreni.

Le risorse saranno erogate per 290 euro a ettaro per gli interventi di ripristino e mantenimento della funzionalità della marcita, mediante sfalcio e raccolta del fieno o dell’erba, colmatura degli avvallamenti e pareggiamento della superficie delle ali, semina, rullatura, interventi di pulizia e manutenzione dei fossetti per l’irrigazione adacquatori, spurgo dei ponticelli e dei tubi, manutenzione delle paratie nei punti di immissione dell’acqua. Insomma, tutte quelle parti per gestire le acque irrigue. Il contributo sale invece a 310 euro a ettaro per l’irrigazione invernale. Per ottenere i fondi dovrà essere attestato il buono stato di manutenzione della marcita stessa. Le domande devono essere inoltrate via pec (protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it), attraverso l’apposito modulo e corredato della documentazione richiesta dell’avviso, entro le 12 del 6 settembre 2024. Le richieste saranno esaminate da un apposito nucleo di valutazione, già nominato. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Parco Agricolo Sud Milano. Mas.Sag.