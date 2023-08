Contributi comunali a chi è in difficoltà a Arese: Regione Lombardia sostiene i nuclei familiari

Buone notizie per chi si trova in difficoltà e vive in una casa dei servizi abitativi pubblici. Regione Lombardia sostiene gli assegnatari in comprovate difficoltà economiche, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà a carattere temporaneo. Il Comune di Arese ha a disposizione la somma di 14.962 euro da destinare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono al servizio abitativo pubblico e ai nuclei familiari già assegnatari del servizio abitativo pubblico che si trovano in condizioni di comprovate difficoltà economiche. Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo le persone in possesso di un Isee del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro e altre condizioni che si possono visionare sul sito del Comune. Il contributo regionale di solidarietà può essere erogato fino a un massimo di 1.850 euro per i nuclei familiari in condizioni di indigenza e fino a un massimo di 2.700 euro per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi Sap. Gli importi coprono il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento e l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. La domanda, sul sito del Comune, deve essere consegnata entro le 12 del 29 settembre all’ ufficio protocollo del municipio. Informazioni: [email protected] o al numero 02.93527501.

Da.Fa.