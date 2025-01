Contrassegni disabili validi in 500 Comuni

Una “scelta di civiltà“, anche Gorgonzola nella rosa di Comuni che hanno scelto di aderire alla piattaforma Cude, Contrassegno unificato disabili europeo: per le persone con difficoltà di movimento circolazione più semplice e la possibilità di accedere, ad esempio, alle zone a traffico limitato di altri Paesi e città senza il rischio di sanzioni. A oggi sono poco più di 500 i Comuni italiani che hanno scelto di aderire all’iniziativa e di dotarsi della piattaforma. Una scelta non di poco conto, "un passo avanti – così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi – verso l’inclusione e l’abbattimento delle barriere. Aiuta le persone in difficoltà a muoversi, cosa delicata soprattutto in un’area strategica e complessa per servizi e viabilità quale è quella della Città metropolitana milanese". L’iniziativa è partita da anni dal Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti, in accordo con quello all’Economia e alle Finanze. Consiste, ricordiamolo, nella creazione del registro pubblico Cude, appunto, una banca dati nazionale online con piattaforma condivisa. "Gli utenti che dispongono di un pass disabili, iscrivendosi alla piattaforma online del Cude – così una nota informativa del Comune di Gorgonzola – potranno spostarsi liberamente negli altri Comuni che aderiscono all’iniziativa, a oggi più di 500 in tutto il territorio nazionale su un totale di circa 8mila municipi".

Lo strumento c’è, ora bisogna fruirne. "Per accedere alla piattaforma è indispensabile che i cittadini di Gorgonzola presentino richiesta di adesione alla Polizia locale, dove saranno date tutte le istruzioni". A Gorgonzola lo scorso anno sono stati rilasciati 154 contrassegni fra nuovi e rinnovati, a oggi si è arrivati a 175. Sono invece 110 gli stalli di sosta riservati.

Monica Autunno