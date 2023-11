Consulenze telefoniche gratuite per le donne vittime di violenza

Da domani a venerdì, e poi ancora il 27 e 28 novembre, il Policlinico San Donato metterà a disposizione delle donne che subiscono violenza una linea dedicata per le consulenze telefoniche gratuite. Così l’ospedale cittadino ha deciso di aderire alla Open week della Fondazione Onda, per incoraggiare le vittime di violenza a rompere il silenzio e farsi aiutare. Per usufruire delle consulenze (fino a esaurimento posti) è necessaria la prenotazione al numero 02-52774963, attivo dalle 9 alle 16.30. "Ben consci di come, in certe situazioni, possa essere estremamente difficile chiedere aiuto, abbiamo creato una linea telefonica di prima accoglienza per orientare le vittime di violenza verso i servizi di continuità assistenziale, fornendo strumenti concreti e indirizzi precisi", dichiara il dottor Edward Callus, responsabile del servizio di psicologia clinica del Policlinico San Donato. A.Z.