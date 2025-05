Consulenza legale al circolo Arci Pessina

Nasce un nuovo servizio, a Milano, per lavoratori in cerca di tutele. Il circolo Arci Pessina di Chiaravalle, in via San Bernardo 17, offre infatti consulenza legale gratuita, con accesso libero, su temi legati ai diritti sul lavoro. Ogni giovedì, dalle 17 alle 19, è disponibile il servizio rivolto a chi ha necessità di ricevere informazioni su infortuni, contratti, normative, strumenti per far valere i propri diritti nel caso di licenziamento, regolarizzazione dei rapporti, contrasto a mobbing o molestie. Una bussola per orientarsi nella giungla del lavoro a Milano, in particolare in quel sottobosco di impieghi precari e sottopagati dietro le quinte di quei servizi che mandano avanti la città, nel mondo dei rider e della gig economy. Partecipa all’iniziativa l’avvocato Luigi Vitali, specializzato in queste tematiche. Il prossimo passo potrebbe essere l’organizzazione di conferenze e incontri sul tema del lavoro e della sicurezza, coinvolgendo esperti.