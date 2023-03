Consiglio regionale Lombardia, ecco chi sono i nuovi capigruppo

Attilio Fontana alla prima seduta del Consiglio regionale

Milano, 15 marzo 2023 – In apertura della prima seduta di Consiglio regionale è stata data comunicazione dei nomi dei capigruppo di ciascun Gruppo presente al Pirellone: Onorio Rosati (Alleanza Verdi e Sinistra), 60 anni, eletto a Milano (2.038 voti); Lisa Noja (Azione – Italia Viva), 49 anni, eletta a Milano (3.246 voti); Fabrizio Figini (Forza Italia), 46 anni, eletto a Monza Brianza (5.172 voti); Christian Garavaglia (Fratelli d’Italia), 50 anni, eletto a Milano (10.329 voti); Alessandro Corbetta (Lega), 34 anni, eletto a Monza Brianza (6.406 voti); Manfredi Palmeri (Letizia Moratti Presidente), 49 anni, eletto a Milano (1.129 voti); Giacomo Cosentino Basaglia (Lombardia Ideale – Fontana Presidente), 36 anni, eletto a Varese (1.304 voti); Nicola Di Marco (Movimento 5 Stelle), 37 anni, eletto a Milano (1.516 voti); Vittorio Sgarbi (Noi Moderati), 71 anni, eletto a Milano (873 voti); Michela Palestra (Patto Civico – Majorino Presidente), 50 anni, eletta a Milano (3.960 voti); Pierfrancesco Majorino (PD), 50 anni candidato Presidente.

Il presidente

Il nuovo presidente del consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani (Fratelli d’Italia), che subentra ad Alessandro Fermi della Lega, ora assessore all'università e ricerca. Romani è stato eletto oggi alla quarta votazione con maggioranza semplice, ottenendo 45 preferenze su 78 consiglieri votanti.

L’omaggio a Maroni

L'"Autonomia sarà la stella polare" della XII legislatura in Lombardia, intesa come "responsabilità e trasparenza verso il popolo", ha spiegato Romani nel discorso all'aula dopo l'elezione dell'Ufficio di presidenza composto dai vicepresidenti Giacomo Cosentino Basaglia (Lombardia ideale, ex lista Fontana) e Alessandra Cappellari (Lega), Emilio Del Bono, sindaco Pd uscente di Brescia e l'altro dem bergamasco, Jacopo Scandella.

Romani ha omaggiato lo scomparso presidente della Regione, Roberto Maroni, "un grande lombardo". Romani ha più volte fatto richiami all'"identità" della regione, intesa come capacità di "dare risposte" e "pragmatismo". Ma ha anche sottolineato che la Lombardia non è solo impresa e ricchezza: "A me più che di Pil piace parlare di fattore umano". E qui il neo presidente dell'Aula lombarda ha ricordato di aver sentito da un suo interlocutore originario di un'altra regione che la caratteristica che più lo aveva sorpreso della Lombardia era stata la "generosità".