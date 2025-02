Consigliera insultata dall’opposizione. Elisa Balconi: vergogna

Insulti a una consigliera durante un intervento in aula, insorge la maggioranza, capitanata dalla sindaca Elisa Balconi: "Una sola parola: vergogna". L’episodio si sarebbe consumato durante il consiglio dell’altra sera. L’epiteto offensivo e volgare sarebbe stato pronunciato a bassa voce da un attivista seduto fra il pubblico ma chiaramente sentito da alcuni presenti. Così Balconi in un intervento del giorno dopo: "Durante il consiglio di ieri sera abbiamo saputo essere successa una cosa scioccante. Alcuni attivisti di una forza di opposizione, parlottando fra loro, hanno rivolto questa frase all’indirizzo di un consigliere di maggioranza: “È una tr*** bisogna darle una lezione. Non ha a cuore il bene del paese“. Sono sinceramente senza parole. Anzi una ce l’ho: vergogna!". M.A.