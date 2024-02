Consegnati i regali solidali alle persone fragili

Sono stati consegnati i regali solidali, che i cittadini hanno fatto alle associazioni Caritas, Croce Rossa, Cumse e protezione civile per le persone senza dimora e le persone in difficoltà. È stata grande la generosità dei cittadini di Cinisello Balsamo per questa raccolta, che è partita il 16 dicembre ed è terminata l’8 gennaio. In totale sono stati donati 339 articoli, soprattutto capi di abbigliamento: 61 cappelli, 56 paia di guanti, 98 paia di calze, 61 mutande maschili, 33 sciarpe e 30 thermos. "Un grazie particolare va a tutti coloro che nel periodo natalizio hanno avuto un pensiero per chi è in difficoltà e hanno portato un dono nei punti di raccolta, che sono stati allestiti sul territorio - ha commentato l’assessore Riccardo Visentin -. Grazie anche a tutti gli addetti che sono stati protagonisti di questo progetto".La.La.