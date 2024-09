Concerti, sport, mercatini. Una festa lunga un mese

Dai 50 anni della biblioteca all’inaugurazione della chiesa di Cascina Graziosa dopo un lungo restauro, Carugate in festa per un mese fra spettacoli, laboratori, concerti e la scalata all’Albero della Cuccagna. Sabato scatta la lunga cavalcata della patronale fra intrattenimento, impegno e cultura che terrà compagnia alle famiglie fino al 30 ottobre. Il programma del Comune è arricchito dalle iniziative del no-profit di casa, gruppi e associazioni che spaziano in tanti campi, dalla riflessione di apertura (7 settembre all’auditorium Bcc in via don Bosco alle 10) sull’importanza del mondo cooperativo, ad “Amare è lasciarsi andare”, una serata dedicata agli adolescenti con lo scrittore e docente Marco Erba aperta a tutta la comunità (18 settembre al Cine teatro don Bosco in via Pio XI, 36).

L’Amministrazione sottolinea l’importanza del cinquantennale del tempio della conoscenza: "La biblioteca è un faro per giovani e adulti, un luogo di incontro e scambio che ha arricchito la nostra comunità - dice il sindaco Luca Maggioni -. Celebreremo il traguardo con una serie di eventi speciali che renderanno omaggio alla sua storia e al suo ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana".

L’appuntamento è per il 28 settembre alle 10 all’auditorium in via San Francesco alle 16. La fiera vera e propria con il mercatino, gli hobbisti, le esibizioni sportive e la musica invece si terrà il 15 settembre in centro, come sempre. Durante la kermesse sarà anche presentato il progetto della cittadella dei fragili alla San Camillo, che si amplia.

"Dietro al settembre carugatese c’è un grande sforzo corale che sono sicuro non tradirà le aspettative", conclude il primo cittadino.

Bar.Cal.